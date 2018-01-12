Новорожденную девочку не спасли из-за снежной стихии

Ее не успели вовремя доставить в перинатальный центр Павлодара.

Сильный буран для жительницы Павлодарской области обернулся трагедией. Из-за непогоды не удалось вовремя транспортировать её недоношенного ребёнка в Павлодар и малышка погибла, передает BNews.kz.

Карета скорой помощи с новорождённым ребенком и бригадой неонатологов из-за объявленного штормового предупреждения и закрытия автодороги не могла выехать из села Иртышск, расположенного в 170 километрах от Павлодара.

Подробности рассказала главный врач Иртышской центральной районной больницы Риза Кусаинова.

"11 января в 4:05 утра в районную больницу экстренно доставлена 30-летняя женщина на 30-й неделе беременности. Ей была проведена операция – кесарево сечение. Ребенок родился недоношенным весом всего 1631 грамм. Все врачи района были тут. Но так как девочка родилась раньше срока, её должны были выхаживать в областном перинатальном центре, который находится в Павлодаре. Мы вызвали санавиацию, но начался буран. Учитывая состояние средней тяжести ребёнка, врачи-неонатологи выехали к нам. После того, как они добрались в село, погода ухудшилась, была нулевая видимость. Ребёнка пришлось вернуть в назад в районную больницу. Из-за непогоды там отключился свет. Благодаря помощи акимата и отдела ЖКХ удалось подключить дизельный генератор, и ребёнок всё это время находился на аппарате, потому как не мог дышать самостоятельно", - рассказала Риза Кусаинова.

Девочку назвали Таминой. Этой ночью за её жизнь боролись не только медики и спасатели, но и работники акимата и "Казахавтодора".

Младенца отправили в областной центр только сегодня, 12 января, в 7:25. Однако по пути, не доехав немного до Павлодара, около пригородного поселка Ленинский малышка скончалась.

"Состояние ребенка резко ухудшилось. Младенец сутки находился на транспортном дыхательном аппарате, проведены ряд комплексных мероприятий. Как только нашли возможность, сразу же выехали. Врачи сделали всё возможное, но ребенок недоношенный, спасти девочку, к сожалению, не удалось", - сообщила главный врач областного перинатального центра Айман Оспанова.

Напомним, из-за непогоды на трассах Павлодарской области в минувшие сутки застряло 300 машин, пассажиры были экстренно эвакуированы в ближайшие пункты обогрева. Без света из-за бурана остались 75 населённых пунктов.

В основном пострадали северные районы области – Качирский, Иртышский, Актогайский, Железинский, Павлодарский, а также Экибастуз и его сельская зона.

По информации руководителя пресс-службы АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Олеси Емельяновой, на данный момент в Павлодарской области ликвидирована большая часть аварийных отключений. В районах продолжают работать 47 бригад АО "Павлодарская РЭК" и 51 единица техники. В Павлодаре неподключенными пока остаются пять потребителей.

Фото: crimea-24.com.