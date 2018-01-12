Тенге укрепился к концу недели
В обменниках доллар покупают/продают за 329,5-330,9 тенге, евро - за 397-400,5 тенге, рубль - за 5,81-5,87 тенге.
Завершилась дневная сессия на Казахстанской фондовой бирже, передает Zakon.kz.
По итогам утренней и дневной сессии средневзвешенный курс доллара составил 329,67 тенге. Объем торгов составил 173,4 миллиона долларов. Курс рубля сложился на отметке 5,85, при объеме торгов в 45 миллионов рублей. В торгах приняли участие 24 банка.
В обменниках доллар покупают/продают за 329,5-330,9 тенге, евро - за 397-400,5 тенге, рубль - за 5,81-5,87 тенге.
Фото: arnapress.kz.
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