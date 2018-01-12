Последствия бурана в Астане: переломы и ушибы, один мужчина в реанимации

Все медицинские организации Астаны вчера, во время бурана, были переведены в режим ЧС. В целом за сутки за медицинской помощью обратилось 39 пациентов, которые получили различного рода травмы вследствие погодных явлений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

Сегодня в ситуацинном центре Астаны состоялась пресс-конференция, на которой руководитель управления здравоохранения Камалжан Надыров сообщил о тех, кто стал жертвой стихии.

"Два пациента были госпитализированы, остальным пациентам была оказана помощь в приемном покое и даны рекомендации по дальнейшему лечению в поликлиниках по месту жительства.

Был госпитализирован пациент 1966-го года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой. Ему была проведена операция, трепанация черепа, удаление гематомы. В данное время пациент находится в реанимации, состояние тяжелое", - рассказал Надыров.

Обстоятельства, при которых произошла травма, сейчас выясняются. Скорая помощь была вызвана прохожими. Сейчас пациент находится без сознания, поэтому выяснить, как произошло травмирование, еще не представляется возможным. Скорая помощь была вызвана прохожими, которые обнаружили его без сознания. Это было на улице, в районе жилого комплекса «Зеленый квартал».

Еще один пациент получил травму вследствие падения на голову облицовки здания.

"Все остальные пациенты получили травмы различной степени тяжести. В основном это ушибы. Были и переломы. Из пригорода обращений не было, были только жители Астаны", - отметил он.

Все новости по теме бурана в Астане читайте здесь

Фото с сайта elorda.info