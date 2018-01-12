"Избиение" в СИЗО: подозреваемый в пособничестве Аблязову отказался показать лицо

Подозреваемый в пособничестве Аблязову Искандер Еримбетов, об избиении которого заявила его мама, отказался показать лицо журналистам.

Накануне мама Еримбетова в Facebook сообщила о том, что ее сына избили в СИ-1.

"Прошлой ночью Искандера пытали и он был жестоко избит. Я, мама Искандера, была сегодня у него. Искандр еле зашел в комнату для свиданий. Он жестоко избит! У него разбито лицо, сломана переносица, большой отек на лице черно-зеленого цвета! Все лицо, как гематома. На голове разрез, как будто его резали ножом! Он еле двигался. Пальцы рук распухшие, перебиты суставы, как будто их засунули под пресс! Он еле двигался и почти не мог говорить. На все расспросы Искандер отвечал «Я упал с шконки»!", - написала Гайни Еримбетова.

Журналисты, чтобы выяснить, действительно ли над Искандером Еримбетовым издеваются и бьют его, посетили Департамент агенства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции, куда подозреваемого привезли из СИЗО.

Общаться с представителями СМИ Еримбетов отказался, и не ответил на вопросы о том, избивают ли его сотрудники. Также он отказался от каких-либо заявлений и пытался скрыть свое лицо. Но, судя по фотографиям и видео, которые удалось сделать, голова подозреваемого цела, нет никаких разрезов, пальцы рук не травмированы.

Напомним, 13 ноября 2017 года в Алматы межведомственной следственно-оперативной группой Национального бюро по противодействию коррупции и КНБ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 189 (хищение) и 193 (легализация) Уголовного кодекса РК, были задержаны И. Еримбетов, В. Соколенко, Д. Пестов и М. Зоров. Досудебные расследования начаты по заявлению официальных представителей АО «БТА-банк» о причастности указанных лиц и возглавляемых ими компаний к отмыванию и легализации более чем 50 млн долларов США, ранее похищенных из банка М.Аблязовым. Следствие также подозревает И. Еримбетова в хищении около 1 млрд тенге бюджетных средств через подконтрольное ему ТОО «SKY SERVISE».