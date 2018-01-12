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В Казахстан среднемесячная зарплата в декабре составила более 168 тыс. тенге

12 января 2018, 16:25

Численность безработных в декабре прошлого года составила 441,8 тыс. человек.

В Казахстане среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в ноябре прошлого года составили 81039 тенге, что на 1,5% ниже, чем в ноябре 2016г., реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 8,2%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

При этом среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в декабре 2017 года составила 168 220 тенге.

Численность безработных в декабре прошлого года составила 441,8 тыс. человек.

Уровень безработицы составил 5% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец декабря 2017г. составила 70,3 тыс. человек или 0,8% к рабочей силе.


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