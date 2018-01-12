Акан Сатаев поделился кадрами со съемочной площадки фильма о Президенте
Съемочную площадку посетили Руководитель Администрации Президента РК и министр культуры и спорта РК.
Казахстанский кинорежиссер Акан Сатаев поделился кадрами со съемочной площадки фильма о Президенте Казахстана, передает Zakon.kz.
Вчера, нашу съемочную площадку фильма «Путь Лидера. Астана», посетили Руководитель Администрации Президента РК - Адильбек Рыскельдинович Джаксыбеков, который является соавтором сценария и куратором данного проекта и Министр культуры и спорта РК - Арыстанбек Мухамедиулы, - написал режиссер фильма в instagram.
В Музее Библиотеки Елбасы продолжаются съемки художественного фильма «Путь Лидера. В эпицентре мира».
Напомним, что шестой фильм из киноэпопеи о Президенте Казахстана посвящен истории развития молодой столицы Казахстана – Астаны с 1994 года до наших дней. Планируется, что фильм выйдет в прокат в декабре.
Ранее, Акан Сатаев рассказал об особенностях работы над картиной.
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