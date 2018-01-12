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Акан Сатаев поделился кадрами со съемочной площадки фильма о Президенте

12 января 2018, 17:43

Съемочную площадку посетили Руководитель Администрации Президента РК и министр культуры и спорта РК.

Казахстанский кинорежиссер Акан Сатаев поделился кадрами со съемочной площадки фильма о Президенте Казахстана, передает Zakon.kz.

Вчера, нашу съемочную площадку фильма «Путь Лидера. Астана», посетили Руководитель Администрации Президента РК - Адильбек Рыскельдинович Джаксыбеков, который является соавтором сценария и куратором данного проекта и Министр культуры и спорта РК - Арыстанбек Мухамедиулы, - написал режиссер фильма в instagram.

В Музее Библиотеки Елбасы продолжаются съемки художественного фильма «Путь Лидера. В эпицентре мира».

Напомним, что шестой фильм из киноэпопеи о Президенте Казахстана посвящен истории развития молодой столицы Казахстана – Астаны с 1994 года до наших дней. Планируется, что фильм выйдет в прокат в декабре.

Ранее, Акан Сатаев рассказал об особенностях работы над картиной.


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