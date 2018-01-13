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Ветер и метель ожидают казахстанцев в субботу

13 января 2018, 09:25

Местами пройдут осадки, ожидается туман, гололед.

По-прежнему большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов, в связи с этим местами пройдут осадки, ожидается туман, гололед, усиление ветра с метелью, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, ночью и утром местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью в Акмолинской области с низовой метелью.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях прогнозируют усиление ветра 15-20 м/с с метелью, в Восточно-Казахстанской области - гололед.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман, в Жамбылской области - гололед, низовая метель.

В Мангистауской, Кызылординской областях - туман, гололед.

В Костанайской, Алматинской, Западно-Казахстанской областях возможен туман.

В Алматы днем облачно, - 4.

В Астане днем облачно, - 22.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Om1.ru


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