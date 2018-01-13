За какие нарушения повысили штрафы в Казахстане

Расширился список статей, по которым водителей должны сначала предупреждать, а лишь потом штрафовать.

Поправки в Адмкодекс РК вступили в силу 9 января 2018 года. В документ добавили новые статьи и наряду со снижением штрафов прописали ужесточение ответственности за некоторые нарушения, сообщает Kolesa.kz.

Изменения в КоАП РК многие восприняли как либеральные. Часть штрафов за популярные в Казахстане нарушения действительно снизилась, расширился список статей, по которым водителей должны сначала предупреждать, а лишь потом штрафовать, но ряд нарушений ПДД, наоборот, подорожал.

В статье 590 появилась ответственность за управление авто с госномерами, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть. За это теперь грозит штраф 20 МРП (в 2018 году это 48 100 тенге) или лишение прав на один год.

За повторное в течение года нарушение требования ПДД уступить дорогу машине, у которой преимущество на перекрёстке (статья 594), также предусмотрен штраф 20 МРП — увеличение на 5 МРП по сравнению со старым кодексом.

Ужесточена ответственность (правда, только для субъектов крупного предпринимательства) за незаконную установку стробоскопов, СГУ или нанесение цветографических схем оперативников и спецслужб (статья 603). За это их теперь наказывают на 1 000 МРП (2 405 000 тенге в 2018 году) с конфискацией самих устройств. Ранее было 500 МРП. Для физлиц наказание не изменилось — это 15 МРП.

Вдвое подорожало нарушение водителями ПДД, в результате которого был причинён материальный ущерб (статья 610), — штраф 20 МРП (48 100 тенге) или лишение прав на срок до 6 месяцев. Было 10 МРП или лишение прав на 9 месяцев. Лишение, наоборот, скостили — на 3 месяца.

За ДТП с причинением потерпевшему лёгкого вреда здоровью (та же статья 610) теперь грозит 40 МРП штрафа (96 200 тенге) или лишение прав на 9 месяцев. Было 15 МРП и лишение прав на один год. Штраф, как видим, увеличен, а лишение, наоборот, уменьшено.

А если аварию устроил водитель, лишённый либо вообще не имеющий прав (снова статья 610), ему будет грозить штраф 60 МРП (144 300 тенге).

В статье 612 прописали ответственность за повторное в течение года после наложения административного взыскания управление транспортным средством водителем, лишённым прав, — штраф 20 МРП (48 100 тенге).

За неподчинение требованию полицейских об остановке (статья 613) водитель, уже лишённый либо не имеющий прав, теперь должен заплатить 50 МРП (120 250 тенге). Было 20 МРП.

Дополнительную ответственность ввели за передачу руля пьяному водителю в статье 619-1 для юрлиц. На должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации за это теперь накладывают штраф в размере 40 МРП (96 200 тенге), на субъектов среднего предпринимательства — в размере 50 (120 250 тенге), на субъектов крупного предпринимательства — в размере 60 (144 300 тенге).

Фото: АиФ