В Астане двое преступников, вооруженных ножом, обокрали мужчину

Прибывшим нарядом полиции, правонарушители были задержаны и доставлены в УВД района «Сарыарка».

Столичные полицейские с помощью камер видеонаблюдения ЦОУ за несколько минут по «горячим следам» раскрыли разбой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

"13 января в полицию на пульт «102» обратился 20-летний житель города о том, что около 00.05 часов в подъезде дома по улице Московской двое неизвестных применяя физическую силу и угрожая предметом похожим на нож, похитили у него личные вещи (сотовый телефон, часы) и деньги. Пострадавший с мобильного телефона прохожего сообщил в полицию о произошедшем", - говорится в сообщении.

При обращении пострадавшего инспектор-полицейский канала «102» ЦОУ ДВД Астаны ориентировал экипаж полиции на место происшествия, передав приметы подозреваемых, и держал злоумышленников под прицелом камеры. Прибывшим нарядом полиции, правонарушители были задержаны и доставлены в УВД района «Сарыарка».

Данный факт зарегистрирован по статье «разбой» 192 УК РК. Проводится расследование. Вещественные доказательства изъяты.

21-летние подозреваемые, временно проживающие в столице, жители Жамбылской и Акмолинской областей водворены в ИВС ДВД Астаны.

Также проверяется причастность их к другим ранее совершенным правонарушениям на территории города.

Фото: sputniknews.com