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Новый поворот в истории с купюрой в 500 тенге, появился еще один правообладатель

13 января 2018, 19:46

За последнее время это уже второй случай уличения в плагиате.

Канадский фотограф Кейт Тестер написала в Facebook, что ей принадлежит изображение чайки на купюре 500 тенге. За последнее время это уже второй случай уличения в плагиате, сообщает Zakon.kz.

Пользователь Руслан Тусупбеков разместил на своей странице в фейсбук скриншот поста канадского фотографа с фото чайки, которое подписано: "Мое фото. Мое искусство. Я достойна оплаты".

"Кэйт Тестер, фотограф из Канады, написала на своей странице в ФБ, что её фотография была использована на купюре. Вообще сюр какой-то. Как можно было запускать в оборот купюры после первого скандала? Да ещё так нагло себя вести? Имеются в виду представители Нацбанка. Понимают ли они, что фотографы в случае подачи иска в международный суд железно выиграют это дело? Страна, кроме потери денег, понесёт огромные имиджевые потери",- написал Тусупбеков.

Ранее швейцарский фотограф Марсель Буркхард, который признал в изображении чайки на банкноте в 500 тенге свою фотографию, выложил в Facebook письмо в котором попросил Казахстан соблюдать авторское право.


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