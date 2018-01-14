Костанаец простил жену, ударившую его ножом

Как выяснилось, происшествие случилось 2 января в 00.58 в селе Котлованное.

Житель Костанайской области, получивший ножевое ранение от жены, не имеет к ней никаких претензий, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Как выяснилось, происшествие случилось 2 января в 00.58 в селе Котлованное.

«В ходе совместного распития спиртных напитков 30-летняя женщина нанесла ножевые ранения своему супругу. Потерпевший 31-летний сельчанин с травмами был госпитализирован в центральную районную больницу. Потерпевший сообщил, что не имеет претензий к супруге», - прокомментировали полицейские.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье 106 части 1 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Фото: inform.kz