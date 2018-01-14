Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Алматы при пожаре погиб мужчина

14 января 2018, 13:45

Эвакуировано 20 человек, из них 1 ребенок.

В Алматы загорелась квартира на 4-м этаже 4-х этажного жилого дома коридорного типа по адресу: Ауэзовский район, ул. Сулейменова, 26 "А", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут, в 11:52 часов. На 4-м этаже дома наблюдалось сильное задымление. Пожарные подали стволы на тушение пожара, параллельно проверяли на наличие людей. Установка автолестницы для подачи огнетушащих средств была затруднена из-за хаотично припаркованных автомашин около дома", - сказала официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Из горящей квартиры пожарные на руках вынесли женщину и передали бригаде скорой помощи.

В ходе разведки был обнаружен труп мужчины. Личность устанавливается.

Эвакуировано 20 человек, из них 1 ребенок. С признаками отравления угарным газом госпитализировано 2 человека.

Как выяснилось, произошло горение домашних вещей в квартире на 4-м этаже 4 этажного жилого дома. Пожар локализован в 12:11 часов и ликвидирован в 12:15 часов. Площадь пожара составила 15 кв.м.

Фото: YouTube


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...