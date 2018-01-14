В Алматы при пожаре погиб мужчина

Эвакуировано 20 человек, из них 1 ребенок.

В Алматы загорелась квартира на 4-м этаже 4-х этажного жилого дома коридорного типа по адресу: Ауэзовский район, ул. Сулейменова, 26 "А", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут, в 11:52 часов. На 4-м этаже дома наблюдалось сильное задымление. Пожарные подали стволы на тушение пожара, параллельно проверяли на наличие людей. Установка автолестницы для подачи огнетушащих средств была затруднена из-за хаотично припаркованных автомашин около дома", - сказала официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Из горящей квартиры пожарные на руках вынесли женщину и передали бригаде скорой помощи.

В ходе разведки был обнаружен труп мужчины. Личность устанавливается.

Эвакуировано 20 человек, из них 1 ребенок. С признаками отравления угарным газом госпитализировано 2 человека.

Как выяснилось, произошло горение домашних вещей в квартире на 4-м этаже 4 этажного жилого дома. Пожар локализован в 12:11 часов и ликвидирован в 12:15 часов. Площадь пожара составила 15 кв.м.

Фото: YouTube