Мужчину, покусавшего свою падчерицу, задержали в Алматинской области

Мужчину объявили в розыск и он был задержан 14 января, утром. Полиция держит расследование этого дела под особым контролем.

31-летний житель Алматинской области, травмировавший укусами трехлетнего ребенка, помещен под стражу, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел региона.

Факт вызвавший широкий общественный резонанс произошел в Талгарском районе, где 25 декабря 2017 года в детскую больницу госпитализировали покусанную отчимом трехлетнюю девочку. Ребенок провел в больнице более двух недель с серьезной травмой лица, гематомами и ушибами, нанесенных ей мужчиной.

Согласно статье 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) полицейские возбудили по факту уголовное производство, которое на днях переквалифицировали на статью 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), предусматривающую более суровую ответственность подозреваемому.

"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина, попытавшийся скрыться был объявлен в розыск и сегодня утром задержан на трассе при выезде из района. Сейчас он уже доставлен в Талгарское РУВД", — сообщили в пресс-службе областной полиции.

Расследование по факту продолжается в производстве сотрудников Талгарского РУВД и находится под особым контролем областного полицейского департамента.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Максим Блино