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Отменены занятия для школьников в ВКО и Астане

15 января 2018, 07:52

Не идут на занятия в городе Семей (-25°C) ученики с 1 по 4 классы первой смены.

15 января, в связи с ухудшением погодных условий, занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой смены отменяются, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу управления образования Астаны.

Как сообщает ДЧС ВКО, в связи с неблагоприятными погодными условиями отменяются школьные занятия : в Зыряновском районе (-36°C) с 1 по 11 классы первой смены, 1-2 курсы колледжей; в Кокпектинском районе (-35°C) с 1 по 11 классы первой смены; в городе Семей (-25°C) с 1 по 4 классы первой смены.

Фото: VMersine.com


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