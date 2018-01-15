Отменены занятия для школьников в ВКО и Астане

Не идут на занятия в городе Семей (-25°C) ученики с 1 по 4 классы первой смены.

15 января, в связи с ухудшением погодных условий, занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой смены отменяются, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу управления образования Астаны.

Как сообщает ДЧС ВКО, в связи с неблагоприятными погодными условиями отменяются школьные занятия : в Зыряновском районе (-36°C) с 1 по 11 классы первой смены, 1-2 курсы колледжей; в Кокпектинском районе (-35°C) с 1 по 11 классы первой смены; в городе Семей (-25°C) с 1 по 4 классы первой смены.

Фото: VMersine.com