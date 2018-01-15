Божко рассказал о проблемах судмедэкспертизы в РК

Основные из них - это нехватка во всех регионах судмедэкспертов и то, что в Казахстане не строятся современные морги.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам судебно-экспертной деятельности вице-спикер палаты Владимир Божко обозначил ряд проблем, существующих в сфере судебно-медицинской экспертизы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Все правоохранительные органы высказывают неудовлетворенность от отсутствия судебно-медицинских экспертов во многих районах областей, что принуждает следователей направлять трупы или материалы дела в судебно-экспертные подразделения за 200-500 км. А это затягивание расследования уголовных дел, от которого страдают лица, проходящие по делу», - сказал он.

При этом вице-спикер Мажилиса напомнил, что в 2013 году премьер-министр поручал ряду министерств: МВД, Минздраву, Миннацэкономики, Минфину, Минюсту, Генпрокуратуре и местным исполнительным органам навести порядок в моргах, где граждане и эксперты сталкиваются с невыносимыми моральными и служебными трудностями, ввиду полного несоответствия этическим и служебным требованиям обустройства и содержания моргов.

«В Астане численность населения увеличилась в пять раз, а морг остался на областном захудалом уровне, не лучшее положение и в Алматы. Поручения премьер-министра не выполнены, Минфин денег на строительство современных моргов не выделяет, ведомства и акиматы кивают друг на друга, а вопрос не решается. Правоохранительная и судебные органы испытывают большие трудности при проведении ряда судебных экспертиз», - констатировал В. Божко.

В то же время он отметил, что в своем Послании глава государства потребовал продолжить превентивную борьбу с коррупцией.

«Но, как показало изучение, в ходе расследования уголовных дел по фактам коррупции в областях не хватает судебных экспертов, которые проводят видео-фотографические, психо-филологические и строительно-экономические экспертизы. Также проблемы имеются в Астане, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской и Алматинской областях», - сказал вице-спикер палаты.

По его словам, красноречив пример Западно-Казахстанской областной судебной экспертизы, которая отказывает в проведении экспертизы по качеству, объемам и стоимости выполненных строительных работах, качеству материалов, ссылаясь на отсутствие экспертной практики, методики исследования и соответствующего оборудования.

«Думается, Минюсту надо применить хорошо зарекомендовавший себя армейский метод: «не умеешь - научим, не хочешь работать - заставим». В силу такого отношения дела по фактам расхищения бюджетных средств при строительстве суды не смогут их рассматривать, если нет таких экспертиз. А как пресекать коррупцию в процессе строительства? Непонятно, почему институты судебных экспертиз не проводят экспертизу по вопросам правильности применения строительных норм и правил по проектно-сметной документации», - сказал он.

Как добавил В. Божко, ему самому пришлось столкнуться с ситуацией, когда госэкспертиза не выявила в проектной документации отсутствие лестничного марша в проекте пожарного депо с 1 по 4 этаж, что поставило строителей на грань разорения, но за что никого не удалось привлечь к ответственности.

«Надо внести изменения в соответствующее постановление правительства, разработать методику проведения экспертиз, по обоснованности и качеству проведения работы госэкспертизы проектной документации, согласовавший по удорожанию строительства объектов», - считает вице-спикер Мажилиса.

Также, по его данным, имеются проблемы при назначении судебной, религиоведческой, молекулярно-генетических, судебно-портретных, экспертно-электротехнических, судебно-бухгалтерских, транспортно-трассологической, ихтинологической и ряда других фактов недостатка тех или иных экспертов практически во всех областях.

«Надо отметить, что и правоохранительные органы нередко нагружают несоответственной работой экспертов. Не представляют вместе с звукозаписями результаты, тексты записанных разговоров, переводы документов. Нередко следователи ставят перед экспертами необоснованные требования по проведению многочисленных экспертиз, тем самым, пытаясь переложить ответственность за затяжку расследования уголовных дел на экспертов, и приводя к расходованию расходных материалов», - сообщил он, дополнив, что в связи с этим имеются факты, когда экспертиза вообще не проводится в связи с израсходованным лимитом денежных средств в Минюсте.

В заключение В. Божко отметил, что в ходе правчаса в рекомендациях мажилиса правительству необходимо определить возможные направления улучшения судебно-экспертной деятельности, повышающие защищенность прав гражданина, исключающие необоснованную волокиту на досудебной стадии и при рассмотрении в судах, что минимизирует пребывания граждан в следственных изоляторах и иных мерах ограничения их свободы.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: kazday.kz.