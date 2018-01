Какие треки слушали казахстанцы в 2017 году

Яндекс выяснил, под какую музыку пользователи из Казахстана провели 2017 год, и назвал треки, которые были здесь наиболее популярны, передает Zakon.kz.

В основном местные пользователи Яндекс.Музыки слушают русскоязычные и англоязычные песни: в топ-10 половина треков на английском языке, четыре на русском и один на испанском. Музыкальные итоги в Казахстане в целом похожи на российские, но есть и различия. Например, казахстанцев чуть больше интересуют танцевальные треки вроде «Despacito» и «Attention», а вот «Грибы» и Imagine Dragons здесь не так популярны, как в России.

Топ-10 треков в Казахстане:

Ed Sheeran — «Shape of You»

Luis Fonsi feat. Daddy Yankee — «Despacito»

Burito — «По волнам»

Charlie Puth — «Attention»

LOBODA — «случайная»

Imagine Dragons — «Believer»

Portugal. The Man — «Feel It Still»

Artik & Asti — «Неделимы»

Грибы — «Тает лёд»

The Chainsmokers & Coldplay — «Something Just Like This»

Безусловный лидер 2017 года — Эд Ширан. Сам исполнитель, его песня «Shape of You» и альбом «÷» занимают в Казахстане первые места по количеству прослушиваний на Яндекс.Музыке. Самая популярная англоязычная группа — Imagine Dragons. Из певиц же больше всего слушают Sia.

Среди групп, певцов и певиц, поющих на русском языке, любимцами пользователей оказались соответственно Burito, Егор Крид и LOBODA. А лучший рэп-трек написали «Грибы» — «Тает лёд».

При подсчёте учитывались данные о треках и альбомах, вышедших в 2017 году, и об их прослушиваниях на Яндекс.Музыке с января по ноябрь 2017 года.

Фото: rocketmusic.ru.