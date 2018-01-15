Житель Текели задушил пенсионерку шнурком
Поводом к убийству послужила возникшая между соседями ссора.
По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, полицейскими задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей 60-летней соседки, передает Zakon.kz.
2 января в городе Текели в своей квартире обнаружили тело пожилой женщины без внешних признаков насильственной смерти. Хозяйка квартиры могла скончаться по причине сердечного заболевания, однако результаты судебно-медицинской экспертизы опровергли первоначальную версию - смерть наступила в результате асфиксии, то есть 60-летнюю женщину задушили.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским Текелийского ГОВД в эти выходные удалось установить и задержать подозреваемого, оказавшегося местным жителем, проживавшим с потерпевшей по соседству.
«По показаниям задержанного поводом к убийству послужила возникшая между соседями обычная бытовая ссора. Орудием преступления оказался ботиночный шнурок, уже обнаруженный нами и приобщенный к материалам уголовного производства. Досудебное расследование по факту продолжается согласно статье 99 УК РК «Убийство», - сообщил заместитель начальника Текелийского ГОВД капитан полиции Азамат Тургынбаев.
На время расследования подозреваемый мужчина помещен под стражу.
фото: bloknot-krasnodar.ru
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