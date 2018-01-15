Сколько времени на дело о замороженных деньгах Нацфонда тратит министр юстиции РК

Судьба этих денег будет решаться на последующих этапах, и до того времени еще достаточно долго - М. Бекетаев.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр юстиции РК Марат Бекетаев подробно рассказал о деле правительства РК против молдавского бизнесмена Анатолия Стати и отметил, что возврат замороженных средств Национального фонда РК в размере 22 млрд долларов - это «долгий процесс», передает корреспондент Zakon.kz.

«Очень важно понимать, что предварительная заморозка не означает, что Казахстан потерял деньги, что эти деньги уже ушли. Судьба этих денег будет решаться на последующих этапах, и до того времени еще достаточно долго», - сказал он.

Как сказал глава ведомства, на территории каждой страны, где А. Стати подавал в суд, Казахстан намерен «возражать».

«Я говорю о трех других юрисдикциях - это Швеция, Бельгия, Нидерланды. Так вот в этих странах первое действие - это предварительный арест. Второе действие - это просьба признать законным на территории каждой из этих стран арбитражное решение. Естественно, мы будем возражать. Как мы возразили в Великобритании, мы также будем возражать в этих странах. И будем говорить о том, что у нас есть доказательства о мошенничестве Стати», - пояснил М. Бекетаев.

Министр уточнил, что речь идет о деньгах, которые А. Стати должен был вложить в строительство газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в РК.

«Он эти деньги не вложил, он вывел их на счета в латвийском банке. А в арбитражном решении одна часть компенсации - это именно компенсация за ГПЗ. И в арбитражном решении стоимость этого недостроенного ГПЗ оценивается в 230 млн долларов. По нашим данным, на счета в латвийском банке выведено 167 млн долларов, то есть уже стоимость ГПЗ искажена. На этом факте основываясь, мы строим свою защиту и возражаем против принудительного исполнения. И мы говорим, извините, это арбитражное решение нельзя признать законным, потому что в арбитражных разбирательствах Стати скрыл реальную стоимость этого ГПЗ. Он не может стоит 230 млн долларов», - пояснил глава ведомства.

В то же время он добавил, что ни в одной стране время слушаний о принудительном исполнении не было назначено.

«То, что сейчас вбрасывается в иностранных СМИ стороной Стати, это слушания о снятии или неснятии предварительных арестов», - констатировал он.

Также министр пояснил о доле в Кашагане и о том, что «мы не сможем получать дивиденды».

«Так вот модель, применяемая в Кашаганском проекте, предполагает, что Казахстан получает выгоду от этого проекта не в виде дивидендов, а в виде налогов и в виде profit oil. То есть, когда продается нефть, определенная часть прибыли направляется в бюджет и далее - в Нацфонд через эту конструкцию profit oil. Соответственно, сейчас речь идет только о заморозке акций. Но это не означает, что Казахстан не может принимать решения, как акционер. Он не может продать эти акции, но, насколько я знаю, Казахстан и не планирует продавать акции в Кашагане. Казахстан планирует держать их и получать profit oil, и быть одним из инвесторов этого проекта», - сообщил М. Бекетаев.

В заключение глава ведомства отметил по поводу завершения дела, что «сейчас о временных параметрах говорить достаточно сложно».

«Потому что это не зависит от нас, это зависит от каждой конкретной юрисдикции. Но, поверьте, мы прилагаем все усилия и работаем во всех юрисдикциях. Я могу сказать, что в отдельные дни я от 20 до 40% своего времени трачу именно на этот процесс», - резюмировал министр.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: kursiv.kz.