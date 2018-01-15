Возможен ли консенсус по вопросам технического регулирования в строительстве в рамках ЕАЭС?

На протяжении последних 7 лет государствами-членами ЕАЭС ведется обсуждение проекта единого технического регламента ЕАЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», разработанного Министерством строительства и ЖКХ РФ.

Разработка технического регламента была затруднена в связи с разногласиями государств-членов относительно механизма регулирования объектов недвижимости.

За прошедшие годы было много попыток найти приемлемое для всех решение.

Бизнес-сообщество Казахстана не поддерживало идею об установлении единых обязательных требований к зданиям и сооружениям, поскольку они не являются предметом взаимной торговли в рамках Союза и не пересекают государственные границы.

Тем не менее, из-за непримиримых разногласий между партнерами, казахстанская Сторона согласилась на разработку технического регламента на здания и сооружения, выделив их в отдельный проект. Такое решение ускорило бы принятие технического регламента на строительные материалы и изделия, требования по которым, в целом согласованы.

Работа по сближению экономик подразумевает соблюдение принципов взаимоуважения и учета мнений всех заинтересованных сторон.

Именно поэтому бизнес-сообщество Казахстана в лице НПП не раз становилось инициатором компромиссных решений, так была выработана позиция о возможности объединения требований к зданиям и сооружениям, строительным материалам и изделиям в одном проекте технического регламента, при условии установления минимально необходимых требований к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий непосредственно в проекте технического регламента, исключив из него понятие и положения об обязательных строительных нормах Союза.

Но и это предложение Казахстана не нашло поддержки у партнеров по Союзу, разработчик проекта продолжает настаивать на наднациональном регулировании строительства путем ввода «обязательных строительных норм Союза».

После многократных неудачных попыток найти приемлемое для всех стран решение, на заседании Комитета строительства НПП (прошедшем 1 ноября 2017 года) было сформировано предложение о замене предлагаемых разработчиком «обязательных строительных норм Союза» на «модельные строительные нормы Союза» при условии, что они будут приниматься на основе консенсуса всех сторон и каждое государство будет иметь право на самостоятельное принятие решения по вводу, отмене и адаптации указанных документов на своей территории.

Директор Департамента технического регулирования НПП РК «Атамекен» Тимур Ермекбаев рассказал, что компромиссное предложение бизнес-сообщества Казахстана обсуждалось на различных площадках и было поддержано как разработчиком проекта, так и Евразийской экономической комиссией.

Однако по итогам заседания рабочей группы по разработке технического регламента, состоявшемся 23 ноября 2017 года, в ряде российских СМИ появилась информация о том, что Казахстан якобы согласился на введение обязательных строительных норм.

Подобные ситуации начинают приобретать регулярный характер, в результате каждого обсуждения проекта технического регламента позиция казахстанской Стороны (в т.ч. бизнес-сообщества) искажается до неузнаваемости или вовсе игнорируется разработчиком проекта и Комиссией.

«Атамекен» не поддерживает введение обязательных строительных норм Союза, имеющих прямое действие, поскольку они не способствуют реализации целей создания Союза и нарушают суверенное право государств-членов ЕАЭС на независимое регулирование строительства на своей территории с учетом климатических, культурных и иных особенностей» - сказал Тимур Ермекбаев.

Неизменность данной позиции неоднократно подтверждалась уполномоченными органами Республики Казахстан и НПП РК «Атамекен».

Поэтому НПП призывает партнеров по ЕАЭС к конструктивному диалогу, и просит Евразийскую экономическую комиссию обеспечить необходимыми мерами для объективного и адекватного учета мнений всех заинтересованных сторон.