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В России задержали серийного маньяка

15 января 2018, 17:43

В настоящее время следствие проверяет, сколько всего преступлений на его счету.

В Екатеринбурге полиция задержала маньяка, который скрывался от правосудия более 20 лет, сообщают Vesti.ru.

В течение 22 лет – с 1992 по 2014 год – мужчина совершил серию убийств и изнасилований. В ближайшее время он собирался покинуть Россию.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, расследование вел уголовный розыск регионального главка МВД РФ. Только за последние восемь лет было опрошено порядка 17 тысяч человек.

Ранее 47-летний подозреваемый был судим за аналогичные преступления. Мужчина помещен под стражу. В настоящее время следствие проверяет, сколько всего преступлений на его счету.

В декабре 2017 года суд приговорил к пожизненному заключению бывшего милиционера Михаила Попкова. "Ангарский маньяк" был признан виновным в убийстве 22 женщин.

Фото предоставлено пресс-службой СКР по Свердловской области


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