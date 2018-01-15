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Является во сне: мужчина признался в убийстве дяди, совершенном почти год назад

15 января 2018, 17:51

Тело родственника подозреваемый закопал в своем погребе.

Житель Уштобе сдался полиции, признавшись в убийстве родственника, передает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы ДВД Алматинской области, речь идет о 27-летнем мужчине, который 12 января позвонил в полицию, сообщив, что желает признаться в тяжком преступлении, совершенным им весной прошлого года.

Мужчина рассказал, что 16 апреля 2017 года он, поссорившись с родным дядей, зарезал его и с целью сокрытия преступления закопал тело в собственном подвале.

Осмотрев дом подозреваемого в указанном им месте полицейские обнаружили полуразложившийся труп мужчины с явными признаками насильственной смерти.

«Установлено, что убийство совершено в ссоре, возникшей при совместном употреблении спиртных напитков. Сейчас по факту с назначением судебно-медицинской экспертизы начато уголовное расследование. Подозреваемый мужчина задержан и в порядке ст.128 УПК РК водворен под стражу в каратальскую районную полицию», - проинформировали в пресс-службе ДВД региона.

Признание в преступлении задержанный объяснил тем, что после убийства он потерял покой, так как убитый дядя якобы начал являться к нему во снах.


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