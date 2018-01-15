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В Алматинской области пресекли экономическую контрабанду на 60 млн тенге

15 января 2018, 18:07

Общая сумма причитающихся к уплате пошлин и налогов – более 13 млн тенге.

11 января сотрудники Службы экономических расследований совместно с таможенной службой ДГД по Алматинской области на пропускном пункте «Калжат» таможенного поста «Алтынколь» пресекли факт экономической контрабанды в особо крупном размере. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на службу экономических расследований ДГД.

В ходе проведенных мероприятий выявлен факт незадекларированных товаров народного потребления на сумму свыше 60 млн тенге, общая сумма причитающихся к уплате таможенных пошлин и налогов составила свыше 13 млн тенге.

По вышеуказанному факту Службой экономических расследований ДГД по Алматинской области проводится досудебное производство по ст. 234 ч. 2 п. 4 УК РК (экономическая контрабанда в особо крупном размере).

Службой экономических расследований ДГД по Алматинской области за 2017 год в сфере расследования дел по таможенным правонарушениям окончено с направлением в суд 47 досудебных производств.

Наложен арест на имущество в размере 971 613 584 тенге, в том числе подлежащее конфискации – 925 751 147 тенге.

Служба экономических расследований ДГД по Алматинской области на постоянной основе проводит работу в указанном направлении.


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