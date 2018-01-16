Алматы может принять Суперкубок УЕФА-2020

Отправлена заявка на проведение мероприятия на Центральном стадионе.

Центральный стадион Алматы претендует на проведение Суперкубка УЕФА 2020 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт UEFA.

На сайте приводится список городов, которые претендуют на проведение Суперкубка. Среди девяти желающих принять престижный чемпионат есть и Алматы.

Полный список выглядит следующим образом: «Национальный» (Тирана, Албания) «Динамо» (Минск, Беларусь) «Самми Офер» (Хайфа, Израиль) «Зимбру» (Кишинев, Молдова) «Драгау» (Порту, Португалия) «Уиндзор Парк» (Белфаст, Северная Ирландия) «Олимпийский» (Хельсинки, Финляндия) «Стад-де-Нис» (Ницца, Франция) «Центральный» (Алматы, Казахстан).

Год назад аналогичную заявку на проведение Суперкубка-2019 подавала Астана. Предпочтение комиссии УЕФА было отдано Стамбулу. Матч за Суперкубок-2018 пройдет в Таллине.

Фото с сайта УЕФА