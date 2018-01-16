Владелец взорванного в Алматинской области Lexus рассказал о покушениях на его жизнь

Это не первое покушение на жизнь бизнесмена.

Бизнесмен Нурлан Ахметов рассказал, что это уже не первое покушение на его жизнь, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал Astana.

Полиция Алматинской области разыскивает подозреваемого в покушении на убийство. В поселке Ащысай под автомобилем местного предпринимателя Нурлана Ахметова сработало взрывное устройство. В результате инцидента пострадал не сам владелец авто, а его работник.

Нурлан Ахметов рассказал, что это не первое покушение на его жизнь. На кадрах, снятых камерой мобильного телефона, первые минуты после взрыва. Бомба была установлена под автомобилем. От взрыва кузов машины подлетел в воздух на несколько метров, рассказал владелец иномарки Нурлан Ахметов.

«Примерно в 10:30 утра мы сидели и пили чай. Я попросил своего рабочего прогреть машину, дал ему ключи. Подходя к авто, он увидел проволоку, потянул за нее и произошел взрыв. Я не знаю, кто мог такое сделать, но это уже не в первый раз происходит в моей семье. В 2010 году покушались на моего брата, стреляли в него, еще через 2 года стреляли уже в меня из автомата», — рассказал Нурлан Ахметов.

По словам бизнесмена, бомба была самодельной. Пострадавший 23-летний Нуржигит Тургунов был госпитализирован с осколочными ранениями. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Были удалены металлические конструкции на лице, на передней брюшной стенки, на обеих нижних конечностях. Глубоко лежащий металл не стали убирать. Диагноз будет звучать так: сочетанная травма огнестрельная, слепое ранение, оскольчатое головы, брюшной полости, обеих нижних конечностей», — сообщил заведующий отделением травматологии больницы Енбекшиказахского района Аян Шильдебаев.

Задержать подозреваемого полиции пока не удалось. Досудебное расследование ведется по статье «Покушение на убийство».

«В настоящее время по указанному факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 24, статьей 99 УК РК, то есть «Покушение на убийство», — прокомментировал официальный представитель ДВД Алматинской области Нурахмет Кобейхан.

В полиции также сообщили, что проведут экспертизу взрывного устройства. Известно, что под автомобиль были заложены две бомбы. Но второе взрывное устройство не сработало. Его обезвредили саперы.