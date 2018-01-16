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В Алматинской области остаются закрытыми два участка дорог

16 января 2018, 08:56

Закрыто движение на автодороге «Ушарал-Достык».

Остаются закрытыми два участка автодорог в Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Казавтодора.

«С 9.00 15 января в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, плохая видимость) закрыто движение на автодороге «Ушарал-Достык» (83-184 км, с. Коктума - с. Достык) для всех видов автотранспорта. С 13-00 в связи с ухудшением погодных условий (обильный снег, метель) введено ограничение движения на автодороге «Алматы - Оскемен» (287-558 км) для грузового автотранспорта», - отмечается в сообщении.

Фото: Хабар 24


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