В Алматы завершился самый продолжительный за зиму снегопад

Работы по вывозу снега с улиц городского и районного значения планируется завершить 17 января.

В 02:00 часа ночи 16 января в городе Алматы завершился самый продолжительный за зиму снегопад, который шел с перерывами с 11 января. За прошедшие сутки выпало 8 сантиметров снега. За весь период снегопада высота снежного покрова составила 33 сантиметра, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление природных ресурсов и регулирования природопользования.

Коммунальными службами круглосуточно производятся работы по посыпке дорожного полотна противогололедными материалами, сгребанию и подметанию снега. За последние сутки посыпано 4 544 тонны противогололедных материалов. Особое внимание уделено вывозу снега. В ночной период с 15 на 16 января вывезено 13 734 м3 снега.

"В связи с большим объемом выпавшего снега, работы по вывозу снега с улиц городского и районного значения планируется завершить 17 января. В работах по уборке снега задействовано 630 единиц спецтехники и 2130 дорожных рабочих", - говорится в сообщении.

По прогнозу РГП "Казгидромет" в ближайшие дни выпадения снега не ожидается.

Фото: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования