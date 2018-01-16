Правительство РК приняло общенациональный план по реализации Послания президента
По каждому из пунктов плана предусмотрен ряд мероприятий.
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на заседании Правительства РК отметил, что реализация общенационального плана даст импульс новому этапу технологического и инфраструктурного развития, передает корреспондент Zakon.kz.
«Реализация общенационального плана даст импульс новому этапу технологического и инфраструктурного развития, который послужит основой для развития страны в условиях четвертой промышленной революции и позволит реализовать мероприятия, направленные на улучшение благосостояния народа», - сказал он.
По его словам, в рамках первой задачи «Индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологи» предусмотрены 8 мероприятий по управлению перетоками трудовых ресурсов, совершенствованию и разработке новых инструментов, направленных на модернизацию и цифровизацию субъектов предпринимательства с ориентацией на экспорт продукции, а также трансферт технологий.
«В рамках второй задачи - «Дальнейшее развитие ресурсного потенциала» предусмотрены 5 мероприятий, направленных на развитие «зеленых» технологий, пересмотр подходов по управлению природными ресурсами, которые будут реализованы через актуализацию экологического законодательства, в том числе Экологического кодекса», - проинформировал глава ведомства.
Как добавил министр, в рамках третьей задачи «Умные технологии» - шанс для рывка в развитии АПК» предусмотрены 6 мероприятий, направленных на развитие АПК через внедрение новых технологий и бизнес-моделей, развитие кооперативов, пересмотр неэффективных субсидий, а также повышение наукоемкости АПК.
«В этих целях будут внесены изменения в госпрограмму развития АПК РК на 2017-2021 годы. В рамках четвертой задачи «Повышение эффективности транспортно-логистической инфраструктуры» предусмотрено 3 мероприятия. В реализацию данных мероприятий будет разработан План по поэтапному внедрению Интеллектуальной транспортной системы с применением цифровых технологий.
В рамках пятой задачи «Внедрение современных технологий в строительстве и коммунальном секторе» предусмотрено 5 мероприятий, которые направлены на совершенствование жилищного законодательства, а также законодательства, регулирующее сферу естественных монополий, совершенствование госнормативов в области архитектуры, градостроительства.
Т. Сулейменов сообщил, что для реализации шестой задачи ««Перезагрузка» финансового сектора» предусмотрено 8 мероприятий, которые будут обеспечены через реализацию Программы Нацбанка по оздоровлению банковского сектора, а также через мероприятия, направленные на обеспечение долгосрочного кредитования бизнеса и разработку проекта закона РК о восстановлении платежеспособности физических лиц и внесений изменений и дополнений в программу рефинансирования ипотечных займов.
«В рамках этого же направления будет обеспечена подготовка площадки МФЦА к проведению IPO акций национальных компаний. С 2018 года начнется проведение поэтапного публичного размещения акций отдельных портфельных компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына». В рамках седьмой задачи «Человеческий капитал - основа модернизации» предусмотрено 32 мероприятия. С целью создания передовой системы образования, на всех уровнях, предусмотрены мероприятия направленные на совершенствование процессов образования, обновление учебных программ, повышение престижа педагога», - сказал глава министерства.
Кроме того, по его данным, будут внесены изменения и дополнения в госпрограмму образования и науки на 2016-2019 годы, в части развития цифровых технологий и вузовской науки.
«В сфере здравоохранения будут реализованы мероприятия направленные на применение новых технологий для улучшения профилактики и лечения болезней, повышение качества медицинского обслуживания населения, в том числе разработка Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями. Для реализации мер, направленных на повышение эффективности системы здравоохранения, будет разработан новый проект Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», - уточнил Т. Сулейменов.
С целью расширения охвата самозанятых и безработных граждан будут реализованы новые инструменты программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы.
«Также предусмотрено совершенствование законодательства направленного на формализацию деятельности неформально занятого населения, обеспечение перевода трудовых книжек и трудовых договоров в электронный формат, запуск электронной биржи труда, совершенствование выплат из системы социального страхования.В рамках восьмой задачи «Эффективное госуправление» предусмотрено 10 мероприятий», - пояснил министр.
С целью дерегулирования бизнеса предусмотрена выработка нового пакета системных мер по поддержке бизнеса, в том числе на местном уровне, а также мероприятия по внедрению цифровых технологий, повышению качества госуслуг и господдержки.
С целью сокращения числа подведомственных организаций госорганов и снижения административных расходов будут выработаны предложения по консолидации подведомственных организаций. А также будет проработан вопрос по обеспечению законодательной базы по расширению экономической самостоятельности регионов и местного самоуправления.
«В рамках девятой задачи «Борьба с коррупцией и верховенство закона» будут реализованы 8 мероприятий, направленные на институциональные преобразования судебной и правоохранительной систем. Будут приняты законы РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи». Обеспечена поэтапная цифровизация уголовного и административно-деликтного процессов», - перечислил глава Миннацэкономики.
По его словам, будут активно внедряться интеллектуальные системы видеонаблюдения и распознавания на улицах и в местах массового пребывания граждан, контроля за дорожным движением.
«В рамках десятой задачи «Умные города» для «умной нации»» предусмотрены 2 мероприятия, направленные на формирование «эталонного» стандарта «Смарт Сити» и его внедрения для управления городской средой через распространение лучших практик и обмена опытом между городами Казахстана», - заключил Т. Сулейменов.
По итогам рассмотрения вопросы план был принят членами Кабмина.
Ксения Давыдова, Астана.
Фото: bnews.kz.
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