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В Германии автобус со школьниками врезался в стену жилого дома

16 января 2018, 14:22

Пострадали 43 человека, шестеро детей находятся в тяжелом состоянии.

Автобус с детьми въехал в стену жилого дома в немецком городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг), сообщает РИА Новости со ссылкой на Rhein Neckar Zeitung.

Пострадали 43 человека, шестеро детей находятся в тяжелом состоянии, сообщил телеканал SWR со ссылкой на полицию.

По данным канала, речь идет не о школьном, а о рейсовом автобусе, который утром перевозил многих школьников. Водитель получил легкие травмы.


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