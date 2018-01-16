В Германии автобус со школьниками врезался в стену жилого дома

Автобус с детьми въехал в стену жилого дома в немецком городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг), сообщает РИА Новости со ссылкой на Rhein Neckar Zeitung.

Пострадали 43 человека, шестеро детей находятся в тяжелом состоянии, сообщил телеканал SWR со ссылкой на полицию.

По данным канала, речь идет не о школьном, а о рейсовом автобусе, который утром перевозил многих школьников. Водитель получил легкие травмы.

Update zum #Schulbusunfall in #Eberbach: Der Bus prallte offenbar ungebremst in eine Hauswand. 21 Kinder wurden verletzt, 6 davon schwer, so ein Sprecher der #Polizei gegenüber Radio Regenbogen. Mehr auf https://t.co/TSd0hXvQSp pic.twitter.com/yQm1x6TnGR — Radio Regenbogen MA (@regenbogen_MA) 16 января 2018 г.