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Пилочка для ногтей помогла вычислить насильника

16 января 2018, 14:24

Кровь, оставленная насильником на дамской пилке и одежде жертвы, оказалась идентична крови задержанного мужчины.

19 ноября неизвестный мужчина изнасиловал 37-летнюю женщину, спешившую на работу в областной центр. Потерпевшая, оказавшаяся матерью-одиночкой, на иждивении которой находятся двое несовершеннолетних детей, обратилась с соответствующим заявлением в районную полицию, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Преступник, вероятно долго следивший за своей жертвой, действовал наверняка выбрав время между пятью и шестью утра и пустынное нелюдимое место. В полиции пояснили, что ввиду сложившихся обстоятельств помочь женщине никто не смог и очевидцев преступления не оказалось.

Перепуганная женщина, находившаяся в шоковом состоянии, не смогла предоставить стражам порядка какие-либо внешние приметы преступника, за исключением того, что в пылу борьбы она поранила руку насильника пилкой для ногтей.

Задержали подозреваемого 4 января.

«В ходе организованных по факту оперативных мероприятий сотрудникам коксуской районной полиции удалось установить подозреваемого, 1976 года рождения. Задержанный уже дал признательные показания в изнасиловании, но его причастность к преступлению также доказывается результатами ряда проведенных экспертиз. Например, согласно геномной экспертизе, кровь, оставленная насильником на дамской пилке и одежде жертвы, оказалась идентична крови задержанного нами мужчины» - отметили в пресс-службе областной полиции.

Установлено, что подозреваемый не имеет собственной семьи, редко общаясь с родными, проживающими в этом же селе.

В настоящее время расследование по факту, предусмотренное ст.120 УК РК, продолжается в производстве следователей Коксуского РОВД.

С учетом обстоятельств, установленных при расследовании этого факта изнасилования, полицейские намерены проверить задержанного на причастность к другим преступлениям сексуального характера.

Фото с сайта otzovik.com


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