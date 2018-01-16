Имам: Какими мы будем сами, такими будут и наши жены

Если мы, мужчины, будем игнорировать материальные и моральные права женщин, не будем их защищать, не будем относиться к ним соответствующим образом, то как мы можем требовать от них исполнения их обязанностей, задается вопросом член Совета улемов Духовного управления мусульман Казахстана, главный имам Мангистауской области, кандидат философских наук Смайыл Сейтбеков – Zakon.kz.

В исламе женщине отводится особое место. Казахский народ, который придерживается истинной веры, нравственности, милосердия и сострадания, на протяжении многих столетий показал модель почтительного отношения к женщинам и девушкам. Наши предки старались правильно воспитать своих дочерей - духовно развитыми, благонравными.

В Священном Коране имеются специальные суры, предназначенные для женщин - «Ниса (Женщины)», «Мариям». Также в сурах «Талак», «Тахрим», «Ахзаб», «Нур», «Мумтахина» Всевышний Аллах указал на права, положение и обязанности женщин. По этим аятам можно убедиться, какое высокое место занимает женщина в исламе.

Всевышний Аллах в 19 аяте суры «Ниса» повелевает: «…Живите с ними достойно». А Пророк Мухаммед (с.а.с.) говорил: «В вопросах веры самые наилучшие из мусульман те, которые обладают хорошим нравом. А самые почтенные те, кто хорошо относится к своим женам и детям. Среди вас я хорошо отношусь к своей семье».

Никто не желает себе плохого, и ни один отец не хотел бы, чтобы его дочь страдала в замужестве. Так почему же некоторые мужья не задумываются, какой вред, какую боль и страдание причиняют они чьим-то дочерям, сестрам своим непристойным поведением и отношением? Почему мы допускаем такое, где наши совесть, достоинство, справедливость?!

Великий Абай писал: «Справедливость – основа гуманности. У кого нет чувства справедливости, у того нет совести». Не зря наш мудрый народ говорил: «У кого нет совести, у того нет веры».

Всевышний Аллах предостерегал: «Мужчина мусульманин не должен никогда ненавидеть женщину мусульманку. Если какая-то черта ее характера не понравится ему, возможно, ему будут нравиться другие качества». Действительно, легко найти у человека недостатки, а вот увидеть хорошие стороны не каждому дано, поэтому мы должны стараться видеть и ценить положительные качества, о чем говорил наш Пророк, и способствовать тому, чтобы наши женщины менялись в лучшую сторону.

Хотелось бы добавить, что будет неправильно указывать своей супруге на ее ошибки, недостатки. От этого они не исчезнут, лучше чаще говорить ей о ее лучших чертах характера, о ее хороших поступках, действиях. Амр ибн аль-Ахуас аль-Жушами говорил: «Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: «Хорошо относитесь к своим женам, потому что на самом деле вы за них ответственны. Вы должны быть с ними в хороших отношениях, пока этого они сами не испортят плохими поступками (не предадут своих мужей или ослушаются их). Для вас нет другого пути». Как говорится, комментарии излишни.

Только мы сами приучаем своих жен и к хорошему, и к плохому. Какими мы будем сами, такими будут и наши жены.

Великие ученые говорили: «Прежде чем воспитывать близких – воспитай сначала себя». Поэтому, прежде чем воспитывать своих жен, мы сами должны исправиться, стать лучше. Человек, прежде чем что-то требовать, сам должен соответствовать этим требованиям и быть примером. Если мы, мужчины, будем игнорировать материальные и моральные права женщин, если не будем защищать их права, не будем относиться к ним соответствующим образом, то как мы можем требовать от них исполнения их обязанностей?!

В одном из хадисов сказано: «...Точно так же как у ваших жен имеются определенные обязанности перед вами, не забывайте, что точно так же у вас имеются свои обязанности перед ними. Их обязанность – быть верной супругу и не впускать в ваш дом тех людей, которых вы не желаете видеть. А ваша обязанность – обеспечивать их питанием и одеждой». Сколько смысла заключено в аяте: «Ваши жены – одеяния для вас, а вы – одеяние для них…»! (Сура «аль-Бакара», 187 аят). То есть имеется в виду, что супруги являются честью и совестью друг друга.

Народная мудрость гласит: «Родина начинается с семьи», семья – один из важных институтов общества. А основой семьи и общества является женщина. От женщины зависит, какое воспитание получат ее дети, женщина может призвать к благим намерениям и поступкам своих детей и супруга. В одном из хадисов говорится, «Посланник Аллаха: «Этот мир (и все земные блага) дан временно. А самое лучшее из земных благ – это благодетельная женщина». С благочестивой женщиной семья будет счастливой и правильной, а где будет много правильных семей, там и общество будет правильным. В таком обществе будут царить такие духовные ценности, как вера, нравственность, милосердие. А в обществе, где есть вера, всегда будут единство и согласие, счастье и взаимопонимание.

Торгын Нурсеитова