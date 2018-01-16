В Минздраве рассказали о гепатите А среди школьников ВКО

В селе Шолпан Урджарского района Восточно-Казахстанской области в 2017 году и за истекший период 2018 года среди учеников средней школы зарегистрировано 12 случаев заболевания гепатитом А. Среди них - 11 школьников и 1 неорганизованный ребенок.

Об этом Zakon.kz сообщили в Комитете охраны общественного здоровья МЗ РК.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Шолпан ВКО этим заболеванием заразились 50 детей.

По данным ведомства, в стационаре действительно получали лечение 49 больных. Однако из них только у 12-ти был вирусный гепатит А, остальные 37 человек были с заболеваниями печени, желчных путей и другими заболеваниями (эхинококкоз, дикинезия и т. д.).

"С сентября 2017 года регистрировались единичные случаи в разных классах в разные месяцы. Необходимо отметить, что вакцинации от вирусного гепатита А подлежало 144 детей, прививку получили - 140 детей, 4 из них по причине письменного отказа родителей не были привиты. Следует учесть, что с родителями этих детей неоднократно проводилась беседа, но пока они не дали согласия на прививку", - говорится в сообщении.

На данный момент за всеми контактными установлено еженедельное медицинское наблюдение. Дополнительно один раз в неделю выезжает бригада районных специалистов, в состав которых входит педиатр, инфекционист и врач эпидемиолог. По случаю регистрации вирусного гепатита А (ВГА) в селе Шолпан медицинской службой района совместно со специалистами Урджарского районного управления охраны общественного здоровья, проводятся противоэпидемические и лечебные мероприятия.

Проведены эпидемиологическое обследование всех очагов ВГА и внеплановая проверка врачебной амбулатрии села, Жузагашкой средней школы. Срок обсервационного наблюдения продлен до 12 февраля 2018 года.

"В настоящее время в школе запрещено использование питьевой воды, учащиеся школы используют бутилированную питьевую воду. Отменены все массовые спортивно-культурные мероприятия и установлена кабинетная система обучения. Из школы и домашних очагов отобраны 62 пробы питьевой воды. Проведена заключительная дезинфекция по школе, домашним очагам, промывка и дезинфекция системы водоснабжения школы, дезинфекция всех емкостей для хранения воды в очагах. При повторном и последующем отборе проб питьевой воды результат отрицательный", - отмечают в ведомстве.

В 2017 году в Восточно-Казахстанской области в разных районах зарегистрировано 75 случаев заболеваемости вирусным гепатитом А.

Гепатит А — болезнь печени, вызываемая вирусом. Источником заболевания является больной человек. Инфекция передается через желудочно-кишечный тракт. Основным фактором передачи является, прежде всего, питьевая вода, а также пищевые продукты, овощи и фрукты.

Основные методы профилактики гепатита А - это гигиеническое воспитание и обучение в дошкольных и образовательных учреждениях, соблюдение требований, предъявляемых к качеству пищевых продуктов, организации питания, водоснабжения, обеспечивающих безопасность в эпидемическом отношении.

Фото: prm.ua