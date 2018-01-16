В ВКО религиозного фанатика привлекли к ответственности за хранение и употребление наркотиков

По словам задержанного, изъятое вещество он приготовил самостоятельно.

Приверженца деструктивного религиозного течения привлекли к исправительным работам в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.

В декабре прошлого года сотрудниками Аягозского РОВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий за хранение наркотиков задержан приверженец деструктивного религиозного течения 43-летний местный житель. При личном досмотре стражи порядка у подозреваемого обнаружили и изъяли бумажный сверток. Проведенная экспертиза показала, что обнаруженное вещество является высушенная марихуана весом более 13 грамм.

По словам задержанного, изъятое вещество он приготовил самостоятельно. Вырастив в своем огороде и высушив запрещенное растение, хранил и приготовил для личного употребления.

Постановлением Аягозского районного суда мужчина признан виновным за незаконное изготовление, хранение наркотического средства без цели сбыта и привлечен к 100 часам исправительных работ.

Стоит отметить, что сотрудниками полиции в 2017 году в Восточно-Казахстанской области за совершение преступлений общеуголовного характера, как хулиганство, грабеж, краж, мошенничество, привлечены к уголовной ответственности более 50 приверженцев деструктивных религиозных течений.

Кроме того, за нарушение в сфере религиозной деятельности к административной ответственности привлечено 138 лиц, сторонников деструктивных религиозных течений.