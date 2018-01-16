Администратор ТД в Акмолинской области инсценировал ограбление, чтобы скрыть недостачу

Акмолинские полицейские изобличили администратора торгового дома «СтройМарт» в инсценировке разбойного нападения, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

По данным пресс-службы, сообщение о разбойном нападении на магазин поступило в полицию Кокшетау 15 января около 21:30 часов. По словам 25-летнего потерпевшего, работающего в данном магазине администратором, двое неизвестных мужчин в масках ворвались в помещение, нанесли ему ножевое ранение в ногу и завладев денежными средствами, скрылись в неизвестном направлении.

По факту разбойного нападения полицейскими начато досудебное производство по статье «разбой».

«В ходе оперативно – розыскных мероприятий, после полного изучения всех обстоятельств, показаний потерпевшего и первоначального сбора материалов, оперативники установили, что сообщение о разбойном нападении было ложным, а администратор сам является организатором данного преступления.

Как оказалось, днем ранее мужчина растратил денежные средства в сумме 1 954 000 тенге, хранившиеся в сейфе магазина, проиграв их в одной из букмекерских контор Кокшетау. Здесь же он и познакомился с двумя молодыми людьми, которым он и предложил инсценировать ограбление на магазин, при этом они должны были нанести ему ножевое ранение. После того, как преступление было совершено, мужчина сам сообщил в полицию о нападении», —рассказали в полиции.

В настоящее время, решается вопрос о переквалификации уголовного дела на статьи «присвоение или растрата вверенного чужого имущества» и «заведомо ложный донос». Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания

В настоящее время полицейские проводят мероприятия по задержанию остальных соучастников преступления.

Фото: ИА «NewTimes.kz»