Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Казахстан и США подпишут контракты на сумму более 7,5 миллиарда долларов

17 января 2018, 01:33

Сделки касаются приобретения самолетов Boeing и строительства электровозов.

США и Казахстан подпишут контракты на сумму более 7,5 миллиарда долларов, сообщил журналистам по итогам переговоров с лидером США Дональдом Трампом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, пишет ru.sputniknews.kz.

"Будет заключено более 20 контрактов стоимостью более 7,5 миллиарда долларов, что само по себе говорит об интересе между нашими бизнесами", — сказал Назарбаев, сообщив, что подписание пройдет в ходе круглого стола с участием представителей крупного бизнеса двух стран.

Президент Казахстана уточнил, что контракты касаются "новых инициатив по приобретению самолетов Boeing, строительстве 900 электровозов в Казахстане и присутствия в аграрном секторе".

Фото: ru.sputniknews.kz

Все новости по теме читайте здесь.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...