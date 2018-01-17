В Акмолинской области ликвидируют последствия бурана

В двух районах Акмолинской области принято решение объявить ЧС местного масштаба для ликвидации последствий бурана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций управления внутренней политики.

11 января 2018 года в Ерейментауском районе из-за бурана была сорвана кровля трех сельских школ, здания Дома детского творчества и повреждены линии электропередач в четырех селах.

На сегодняшний день во всех поврежденных зданиях проведено обследование и составлен предварительный расчет стоимости ремонтных работ. Также в селах в этот же день завершены восстановительные работы по электроснабжению.

В Аршалынском районе в этот день из-за неблагоприятных погодных условий в пяти сельских школах частично и в одной школе полностью сорвана кровля. Проведена работа по их обследованию и в настоящее время разрабатывается смета расходов на проведение текущего ремонта. Территории всех образовательных учреждений сразу же были очищены, где учебный процесс не прерывался.

Акимами Аршалынского и Ерейментауского районов принято решение об объявлении ЧС природного характера местного масштаба. А для восстановления поврежденных объектов денежные средства будут выделены из чрезвычайного резерва.

В Аккольском районе из-за бурана сорвана кровля ремонтно-мастерского здания НК «КазАвтоЖол» и ее восстановление планируется за счет средств предприятия. А в Целиноградском районе было зарегистрировано 25 случаев отключения электроснабжения, которое было восстановлено в полном объеме в 22:00 часов того же дня.

Фото с сайта kokshetau.asia