Будут ли казахстанские команды играть в КВН в 2018 году

В состав Высшей лиги КВН вошли такие команды, как «Раисы», «Плюшки имени Ярослава Мудрого», Сборная большого московского госцирка и другие.

В 2018 году в Высшей лиге КВН не будет играть ни одна казахстанская команда, передает Zakon.kz.

На сайте kvn.ru были опубликованы списки команд, которые попали в составы Высшей лиги, Премьер-лиги и Международной лиги КВН 2018 года.

В состав Высшей лиги КВН вошли такие команды, как «Раисы» (Иркутск), «Плюшки имени Ярослава Мудрого» (Тверь), Сборная большого московского государственного цирка (Москва), Сборная супергероев «Вятка» (Киров), «RUDN University» (Москва) и другие. Всего 20 команд.

В списке Премьер-лиги есть команда из Казахстана. Это сборная Коргалжино (Акмолинская область). Также казахстанцы есть и в Международной лиге - команда "Мол Булак" (Бишкек - Алматы) и сборная Акмолинской области (Кокшетау).

Напомним, команда "Спарта-Номад" в декабре прошлого года стала чемпионом Высшей лиги КВН.

Фото: sputniknews.kz