В Шымкенте около 300 семей в рамках программы «Нурлы жол» получили жилье

В ходе церемонии, глава региона отметил, что жилье, возведенное в рамках государственной программы «Нурлы жол», является проявлением заботы со стороны Главы государства.

Сегодня в административно-деловом центре города Шымкент аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев вручил ключи владельцам новых квартир. В рамках государственной программы «Нурлы Жол» жилье получили 288 семей. Строительство 9-этажных жилых домов, начавшееся в 2016 году осуществляли ТОО «Югстройсервис-Н» и ТОО «Шымкентстрой».

В ходе церемонии, глава региона отметил, что жилье, возведенное в рамках государственной программы «Нурлы жол», является проявлением заботы со стороны Главы государства.

«Благодаря прагматичной политике Главы государства, в стране интенсивно развивается жилищное строительство. Принятие государственной программы «Нурлы жол», дало новый импульс строительству жилья. Многие южноказахстанцы улучшили свои жилищные условия и стали обладателями новых квартир. Сегодня в рамках государственной программы мы сдаем в эксплуатацию 288 квартир. От всей души поздравляю Вас с новосельем! Желаю благополучия и успехов во всех ваших начинаниях», - сказал Ж.Туймебаев.

В целом, в 2017 году в регионе было введено в эксплуатацию 625 729 тыс. квадратных метров жилья, в результате около 7500 южноказахстанских семей обеспечены жильем. В том числе, более 3 тысяч квартир были предоставлены через АО «Байтерек» и 2285 квартир в частной собственности. Кроме того, 2161 квартир – это арендное и кредитное жилье, а также предоставленное молодым семьям.