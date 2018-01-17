Казахстанцы неохотно становятся донорами спермы – эксперт

Репродуктолог и андролог сообщил, что в Казахстане примерно каждая пятая-седьмая семейная пара может испытывать проблемы с зачатием.

Мужчины Казахстана неохотно становятся донорами спермы. Такое мнение на международной научно-практической конференции по репродуктивной медицине выразил врач-репродуктолог, андролог клиники Ecomed Алмаз Ибрагимов.

По его словам, с каждым годом в стране увеличивается количество семейных пар, которые прибегают к помощи экстракорпорального оплодотворения. Сейчас примерно каждая пятая-седьмая семейная пара может испытывать проблемы с зачатием. Но, несмотря на пользующийся спрос, здоровых мужчин, желающих стать донорами спермы, не так много.

"К сожалению, у наших мужчин нет большого энтузиазма в том, чтобы становиться донорами спермы. Очередей не возникает, несмотря на компенсацию", – рассказал андролог.

Специалист уточнил, что стоимость одной порции спермы в Казахстане может достигать 30 тысяч тенге. При этом желающим необходимо пройти комплексное обследование на отсутствие наследственных и физических отклонений.

Ежегодно государством выделяется определенное количество квот на искусственное оплодотворение. В прошлом году количество достигло 900 квот на всю республику, что в 9 раз больше, чем в 2010 году. Лидерами по количеству получаемых квот являются Алматы и Южно-Казахстанская область.

Ибрагимов отметил, что чаще всего за процедурой обращается возрастные пары, которые очень долго лечатся другими способами, в том числе ища исцеления в святых местах.

"Сейчас тенденция такова, что казахстанцы доверяют отечественным клиникам и все реже выезжают за рубеж. Более этого, в Казахстан все чаще приезжают граждане СНГ, так как стоимость процедуры у нас на порядок дешевле, чем у соседей. Стоимость процедуры ЭКО в Казахстане варьируется от 500 до 900 тысяч тенге", – добавил специалист.

Говоря о причинах ухудшения фертильности у граждан, врач подчеркнул несколько причин, в числе которых сидячий образ жизни, стрессы, ухудшение экологии и питания.

"Если в 2010 году всего лишь 10-15 процентов клиентов могли быть моложе 30 лет, то сейчас их 30-40 процентов. При этом проблемы с оплодотворением испытывают в равной степени как мужчины, так и женщины", – резюмировал репродуктолог.

Наиболее оптимальным возрастом для наступления первой беременности у женщин является возраст до 30-35 лет. Мужчинам также рекомендуется становиться впервые родителем до 35 лет.

Добавим, что за весь период запуска программы по репродуктивной медицине в Казахстане с 1996 года на свет появились более 14 тысяч детей.

Фото © Sputnik / Владимир Астапкович. Источник: Sputnik Казахстан