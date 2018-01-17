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Житель Павлодарской области совершил тройную кражу в поезде

17 января 2018, 18:16

Транспортные полицейские задержали преступника, обокравшего троих человек.

14 января транспортные полицейские задержали 22-летнего жителя Павлодарской области, который совершил тройную кражу в пассажирском поезде сообщением «Павлодар-Астана», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

Поезд выехал со станции Павлодар в 22.40 часов и прибыл на станцию Экибастуз в 01.20 часов.

По пути к сотрудникам Батальона по сопровождению пассажирских поездов ДВД на транспорте обратился начальник поезда. Он попросил принять меры в отношении неизвестного, который украл из служебного купе 8600 тенге. Вскоре к полиции обратился один из проводников поезда: у него украли 7600 тенге.

Аналогичное сообщение поступило от пассажира одного из вагонов, у которого похитили телефон стоимостью 200 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили и задержали жителя Павлодарской области. Задержанный дал признательные показания. Похищенные вещества изъяты.

Своевременное обращение в полицию потерпевших помогло раскрыть кражу по горячим следам.

Данные факты зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования по ст. 188 Уголовного кодекса РК (Кража).

В настоящее время выясняется причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Ведется расследование.


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