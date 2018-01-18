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В Караганде в лютые морозы на улице осталась мать-одиночка с тремя детьми

18 января 2018, 07:03

В ДЧС предполагают, что причиной возгорания стала неисправность в печном дымоходе.

В Караганде в лютые морозы на улице осталась мать-одиночка с тремя детьми. У них сгорел дом. Пламя за считанные минуты уничтожило саманную постройку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

У семьи не осталось ничего, кроме документов. Женщина просит о помощи.

В момент возгорания вся семья была дома. Примерно в 21:00 почувствовали запах дыма. Но шел он не от печки, а из соседней комнаты. У той же стены горела стиральная машина.

В ДЧС предполагают, что причиной возгорания стала неисправность в печном дымоходе.

– В период отопительного сезона необходимо проверять и ремонтировать систему отопления, очищать дымоходы от скопившейся сажи. Кроме того, необходимо проводить побелку стеновых дымовых каналов, также дымоходов на чердаках для обнаружения трещин, - заявила официальный представитель ДЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова.

Школа пообещала помочь семье с учебниками и школьными принадлежностями. Пока Снежану с детьми согласилась приютить ее подруга, одну из девочек временно заберет к себе бабушка. Но семье потребуется любая помощь.

Телефон для помощи: +7-778-00-98-165, Снежана Шевченко

Фото: 31 канал


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