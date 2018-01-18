Владелец обменного пункта в Алматы обвиняется в мошенничестве на миллион долларов

Полиция Алматы: владелец обменного пункта обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, передает Zakon.kz.

Речь идет о гражданине З., 1975 г.р., подозреваемом в совершении серии мошеннических действий. На данный момент следователями Турксибского РУВД собраны доказательства по четырем преступным эпизодам, однако жертв может быть намного больше.

«Гражданин З., имел обменный пункт на территории нашего района и до определенного времени работал законно. Видимо, из-за алчности или желания быстро обогатиться, у него возник преступный умысел, который в последующем он и осуществил. Своим постоянным клиентам, которые пользовались услугами его обменного пункта, обвиняемый предлагал «запустить» денежные средства в развитие его бизнеса, и якобы путем спекуляции на изменениях курса валют, приумножить свои финансы с полным возвратом первоначальных вложений. На столь заманчивое предложение откликнулись несколько человек и передали свои деньги в руки злоумышленника. Шло время и вестей от гражданина З. не поступало. Когда же «вкладчики» спохватились, выяснилось что гражданин З. уже покинул пределы страны. Наивные граждане ни прибыли, ни своих «кровных» так и не получили. В УВД Турксибского района было начато досудебное расследование по факту мошенничества. Недавно гражданин З. был нами задержан. Путем обмана и злоупотребления доверием граждан обвиняемый завладел суммой в размере около 1 миллиона долларов США. В связи с неоднократностью совершенных им противоправных действий просим граждан, кто мог пострадать от преступных посягательств указанного лица, обратиться по телефонам: 298-54-01; 298-54-08 и 298-54-10», - сообщил первый заместитель начальника УВД Турксибского района подполковник полиции Владимир Решетников.