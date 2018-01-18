В 2017 году по программе «Нұрлы жер» сдано 11,2 млн квадратных метров жилья

За год реализации Программы «Нұрлы жер» в Казахстане сдано в эксплуатацию 100 тысяч 812 квартир. Из них 72 904 являются многоэтажными, а остальные 27 908 - частные дома. Значительный темп роста ввода жилья в сравнении с прошлым годом отмечен в Западно-Казахстанской(на 42,4%), Южно-Казахстанкой (на 36,2%) и в Костанайской(на 35,6%)областях.

В рамках первого направления в регионах начато строительство арендного жилья без права выкупа для социально-уязвимых слоев населения площадью 288тысяч квадратных метров. Это - 5376 квартир. Из них по итогам 12 месяцев прошлого года введены2620 квартир. По плану данная работа будет продолжена до 2019 года. На это выделено 25 млрд. тенге из республиканского бюджета.

Также для развития индивидуального жилищного строительства проводятся работы по подведению сетей. На сегоднящний день работа идет на 70,3тысячахземельных участков.

В рамках третьего направления построительству кредитного жилья обеспечен ввод 16 217 квартир.

Для стимулирования строительства жилья частными застройщиками банки второго уровня планируют в 2017-2018 годывыдать займына 152 млрд. тенге. На этиденьгибудет построено порядка 600 тыс. кв. метров жилья. На сегодняшний день рассмотрено 45 проектов стоимостью 66,7 млрд. тенге.

По пятомунаправлениюпрограммы - повышение доступности ипотечного кредитования -запланирована выдача8 тыс. займов на общую сумму120 млрд. тенге. В 2017 году оформлено 1,3 тысячи займов на 13,4 млрд. тенге. В 2018 году запланировано выдать6,7 тыс. займов на сумму порядка 106,6 млрд. тенге.

Ожидается, что в текущем году в рамках Программы «Нұрлы жер» будет введено в эксплуатацию еще 100 тысяч квартир.