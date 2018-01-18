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Теперь государственные служащие не посещают ЦОН

18 января 2018, 14:14

Целью мастер-класса является обучение навыкам получения услуг в электронном виде.

Глава государства в своём послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» поставил новые задачи по оптимизации оказания государственных услуг.

9 ноября аким области Ж.Туймебаев на рассширенном заседании комисии по противодействию коррупции, руководителям государственных органов поручил обеспечить получение государственных услуг государственными служащими и работниками подведомственных организаций самостоятельно только через портал e-gov.

В соответствии с этим, в центре обучения и переподготовки государственных служащих сотрудниками Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЮКО проведен мастер-класс по 3 категориям (сотрудники аппаратов акимов районов и городов, сотрудники управлений области, сотрудники территориальных и правоохранительных органов).

Целью мастер-класса является обучение навыкам получения услуг в электронном виде.

Каждый участник обучался самостоятельно пользоваться услугами e–gov портала, используя свою ЭЦП, получил практические навыки получения электронных госуслуг.

По окончанию обучения, все участники станут ответственными за обучение сотрудников и населения навыкам работы с электронным порталом в соответствующих районах и организациях.


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