О рисках, связанных с криптовалютами, рассказали в Нацбанке

Криптовалюты не могут рассматриваться и использоваться в качестве, финансового инструмента, валютной ценности и средства платежа.

Как известно, в последнее время в Казахстане активно действуют рекламные компании, призывающие население инвестировать в криптовалюты, создаются сайты, которые обещают высокий заработок при минимальных затратах, появляется информация о создании казахстанской криптовалюты с участием частных лиц, а также распространяется информация о преимуществах использования криптовалют, сообщает Zakon.kz.

В этой связи Национальный Банк Казахстана в очередной раз предупреждает граждан и юридических лиц о высоких рисках, возникающих при приобретении и проведении операций с криптовалютами, и обращает внимание на следующее.

В сообщении отмечается, что деятельность лиц по распространению криптовалют, в том числе путем первичного размещения токенов/монет (ICO, или Initial Coin Offering), не регулируется и не контролируется государством, что влечет отсутствие правовой защиты граждан - участников сделок с криптовалютами.

Отсутствуют гарантии сохранности вложенных инвестиций, поскольку криптовалюты/токены не обеспечены реальными активами, не имеют реальной стоимости и не содержат обязательств каких - либо лиц по возврату денег.

Кроме того, дает возможность использования мошеннических схем, имеющих признаки финансовых пирамид, для привлечения денег путем распространения критовалют/размещения токенов и манипуляции с ценами на криптовалюты с целью получения недобросовестными субъектами быстрой прибыли.

Вместе с тем анонимный характер и трансграничность использования криптовалют создают возможность для их применения в преступных схемах отмывания доходов, полученных преступным путем, и финасирования терроризма.

Также в Нацбанке отметили, что криптовалюты не могут рассматриваться и использоваться в качестве, финансового инструмента (актива), валютной ценности и средства платежа, в том числе электронных денег.

«Национальный Банк еще раз напоминает, что лица, участвующие в подобных схемах или планирующие проведение операций с криптовалютами, самостоятельно несут риски и ответственность за свои действия», - говорится в сообщении.