Как себя обезопасить во время крещенских купаний, рассказали спасатели Алматы

ДЧС призывает не купаться в одиночку и в состоянии алкогольного опьянения.

В преддверии православного праздника «Крещение Господне» спасатели Алматы рассказали о безопасности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

18 января в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы проведен брифинг по вопросам обеспечения безопасности во время проведения с 18 по 19 января 2018 года православного праздника «Крещение Господне». Местным исполнительным органом, Алматинской епархией и Департаментом по ЧС Алматы определены 10 мест массового купания, где будут обустроены и смонтированы купели:

1. Свято-никольский собор.

2. Приход «Успенского храма».

3. «Приход храма Великомученицы Праскевы».

4. «Богоявленский приход» (озеро Сайран).

5. «Приход храма Христа спасителя» г. Алматы.

6. «Приход Крестовоздвиженского храма» г. Алматы.

7. «Иверско-Серафимовский женский монастырь».

8. «Приход Благовещенского храма» г. Алматы.

9. «Богородице рождественский приход».

10. «Храм Петра и Павла».

Для обеспечения безопасности людей, участвующих в омовении на открытых водоемах города, во время проведения праздника в местах крещенских купаний будет организовано дежурство сотрудников территориальных органов КЧС МВД РК, ДВД Алматы, Службы Спасения Алматы, а также медицинских работников.

Во избежание чрезвычайных ситуации на воде Департаментом по ЧС Алматы рекомендуется не устраивать самовольных и хаотичных омовении в местах, не отведенных для этой цели.

Кроме того, рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек; запрещается купание группой более 3 человек.

После купания (окунания) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду, попить теплого чая.

ДЧС призывает:

- не совершать купание в местах, не оборудованных для этой цели;

- не купаться в одиночку и в состоянии алкогольного опьянения.

Помните, при длительном пребывании в холодной воде возможно развитие судорожных синдромов и обморожения.

Также, при резком погружении в холодную воду вероятно развитие сердечной недостаточности.

фото: dt.ua