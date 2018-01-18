В Казахстане обсуждается вопрос об открытии отдельных частных школ для девочек

Галым Шойкин высказался в Facebook об открытии в Казахстане отдельных частных школ для девочек, сообщает Zakon.kz.

На его взгляд, это очень сложный вопрос и требует всестороннего изучения проблематики и учета мнения населения. «Есть много рисков, в первую очередь связанных с необходимостью недопущения превращения их в место, где в своем большинстве будут обучаться дети представителей различных религиозных течений, - пишет Шойкин. - Вместе с тем, хорошо, что предлагается сделать их светскими, со всеми обычными требованиями к школам, как к программе обучения, так и соблюдению светского дресс-кода».

В то же время он усомнился, насколько само раздельное обучение девочек и мальчиков соответствует требованиям правового государства, принципам гендерного равенства. Не получится ли некое гетто для девочек? Как такие девочки потом будут жить в обществе, если 11 лет мальчиков не видели в школе? – озаботился чиновник.

Среди пользователей соцсетей мнения тоже разделились, одни - за, другие против. Мы должны строить цивилизованную страну соответствующую истинному исламу, который восславляет науку и духовную чистоту, пишет Абдулла Бакадыр. Шойкин полагает, что это, скорее всего, возможно только в религиозной стране.

Еламан Жолщиев считает, что предложение министра это альтернативное решение сложившейся ситуации.

Рашит Ускенов в качестве примера привел российский опыт, где « уже 700 школ перешли на раздельное обучение в классах мальчиков и девочек, но в одной школе! Что дает положительный эффект, как в социальном, так и в экономическим аспекте в целом! Но не стоит разделять детей по религиям!».

Руслана Досжанұлы Жанғазы радует, что предложена хоть какая-то альтернатива, но в то же время он считает, что «частные школы не должны превратиться в религиозные гетто. Всё-таки система образования должна консолидировать граждан, а не разъединять по взглядам».

Darya Lukicheva против какого-либо разделения в школе, на ее взгляд, это ни к чему хорошему не приводит. «Если когда-нибудь это встанет как реальный вопрос, надеюсь, его вынесут на референдум, как это делается в цивилизованных странах, этот вопрос не может решаться силами нескольких десятков чиновников», убеждена она. Ее поддерживает Мадина Дидигова: «Дети должны расти вместе, в чистых психологически условиях. Единственное, может быть, общий урок религиоведения в классе 5-м не повредил бы. Без деления на конфессии».

Айдар Абуов напомнил, что « в европейских и восточных аристократических элитных школах раздельное обучение - нередкое явление». Это вызвало опасение у Галыма Шойкина: «… как они потом будут социализироваться в общество? Днем в школах общение только с девочками, на улице в хиджабах и так 11 лет. А потом учиться в вузах и в целом жить в обществе не будет ли тяжело?».

На взгляд Islamа Kuraevа, «мы снова придумываем колесо, когда по всему миру школьная форма свободная, в том числе может и носить религиозный характер».

Есть и такие мнения: «мы пока не готовы к этому, вести предметы должны будут женщины-мусульманки. Учитель, не читающий намаз, никогда не станет авторитетом в такой школе»; «Специалисты найдутся и контроль вести не проблема»; «надо пересмотреть дресс-код в перспективе в целом, надо пилотный проект проект сделать и построить пару школ на частные деньги. В будущем если численность этиx школ увеличится, просто создать систему и центральный офис по примеру бывшиx КТЛ и НИШ» и т.д.

Вот еще один интересный комментарий попался мне на глаза. Пишет Алибек Киманов: «В свое время мной тоже высказывалось предложение по созданию женских гимназий. Предложение это основывалось на положительном опыте существования такой школы (женский лицей) в городе Темиртау Карагандинской области с начала 1990-х годов. Очень хороший уровень преподавания, хорошие традиции в духе светского благородства.

При этом в данном лицее проводились осенние баллы и другие молодежные досуговые мероприятия с приглашением учащихся обычных школ, т.е. учеников и учениц. Однозначно, никаких проблем с социализацией у девушек, конечно же, не было. Они посещали и городские дискотеки и кинотеатры и т.п. В конце концов, всегда был двор с друзьями и подружками. Кстати, это даже считалось чем-то престижным, что девочка учится в женском лицее. Насколько мне известно, девушки, которые там учились, благополучно заводят семьи, теперь они мамы, воспитывают детей. При этом раздельное обучение дисциплинирует.

Стоит посмотреть на воспитанников и выпускников суворовских школ и школы "Жас ұлан". Это самостоятельные, ответственные ребята, которые привыкли к тому, что школа как учебное заведение это, в первую очередь, место получения знаний, а не проведения досуга. Поэтому и в университетах они обучаются очень успешно. Для них подготовить домашнее задание - это как приказ, и уже по выработанной привычке они усердно занимаются. В принципе и социализация у них протекает успешно, т.к. они как бы раньше взрослеют. И эти маленькие солдатики все нормально женятся, предпочитают стабильные отношения.

Вот так вот объединить пары выпускниц женских гимназий и жасулановцев - получим хорошие, крепкие ячейки общества».

Меня интересовала дистанционная форма обучения, будет ли это рассматриваться на уровне комитета по делам религии, на что Галым Шойкин ответил, что "это тоже вариант, который надо обсуждать в обществе".

Все эти вопросы по любому надо решать, ведь в Казахстане число верующих увеличивается с каждым годом, во всяком случае, визуально. Если еще два-три года назад в мечетях в жума намаз еще можно было найти свободные места, то сейчас, говорят, все битком забито, особенно в Алматы и Астане. Также с каждым годом увеличивается число покрытых женщин и это видно даже невооруженным глазом. Следовательно, будет увеличиваться и количество детей из религиозных семей. И это очень хорошо, что сейчас эти проблемные вопросы начинают открыто обсуждаться в соцсетях на уровне министерства и комитета по делам религий с учетом мнений всех слоев общества.



А вот как устроены закрытые школы для девочек и мальчиков на реальном примере школ под Киевом. Правда, с религией это не связано, тем не менее, опыт достаточно интересный.



Можем предположить, что фраза “школа для девочек” у большинства читателей ассоциируется с “Джейн Эйр” Шарлотты Бронте или “Бременем страстей человеческих” Сомерсета Моэма. А, между прочим, до 1939 года все среднее образование в СССР велось именно так — отдельно для мальчиков и девочек. В сегодняшней реальности с этим явлением столкнуться почти невозможно. Новые каноны воспитания оставляют идею раздельных школ для кино и литературы. А они есть, и существуют по своим правилам и философии. Смотрим, как устроены закрытые школы для девочек и мальчиков на реальном примере школ под Киевом.

Всего в образовательном комплексе три отдельно существующих организма: сад дошкольного развития “Сказка”, школы “Леди” для девочек и “Кадетство” для мальчиков. Все они расположены в одном здании, но живут своей жизнью, пересекаясь по запланированным случаям. Создатель комплекса Демидова Ирина Львовна начала воплощение своей идеи с одного-единственного класса 15 лет назад, целиком понимая, что хочет создать: место, где, кроме качеств члена общества, культивируется то, что сегодня развить сложнее: достоинство и любовь к окружающим.

“У мужского и женского начала разное предназначение и, следовательно, разный путь развития, поэтому мы обучаем детей раздельно. Хрупкая цель воспитать полноценного и успешного члена общества имеет свой рецепт, и мы постоянно калибруем наш вариант под изменения мира вокруг.”

Женской школе 15 лет, мужской — 5. Длительность обучения — 9 лет, с первого по 9 класс. Затем дети преимущественно поступают в профильные школы или колледжи, но, при желании, можно продолжить учиться здесь. Выпускницы получают три документа — свидетельство за 9 класс, аттестат за 11, свидетельства о получении музыкального и хореографического образования в детских районных школах искусств.

Девочки приезжают в школу к 8, пьют утренний чай с медом и сразу идут на зарядку и пробежку во двор. При любой погоде, за исключением ну очень большого дождя или мороза, это улица. Это часть режима, которая так же важна, как все остальные составляющие. Все прогулки и физические занятия проходят на территории школы, дети не выходят за территорию на протяжении учебного дня с 8 утра до 8 вечера. К 9 утра девочки принимают контрастный душ и готовы завтракать, а потом — учиться.





Ежедневный общеобразовательный блок — это 5 уроков по 40 минут до обеда для старшей школы и 4 плюс прогулка — для младшей. В школе “Леди” углубленно изучают английский язык. Настолько углубленно, что поездки в женский пансионат в Англии — это регулярная часть учебного года. Девочки живут и учатся в нем, полностью погружаясь в местную жизнь. Второй иностранный язык — французский, и пансионат во Франции сейчас как раз подбирают. Математика для младших классов преподается по программе “Росток” — это должно правильно выстроить основы сложной дисциплины в голове детей.

Каждый класс имеет свое постоянное помещение, раздевалку и душ. Все учителя приходят сюда, и с первого класса это разные преподаватели по всем предметам, а не один классовод. Общий преподавательский штат школ — около 70 учителей. Причем, для мальчиков это преимущественно мужчины, для девочек — женщины. В классе — до 15 человек, параллелей, естественно, нет.

Внешность учениц: длинные волосы, забранные в высокий пучок и набор формы цвета морской волны.

На сегодняшний день школа “Леди” успела выпустить 6 классов девочек и старается отслеживать жизнь и развитие каждой. Самые старшие сейчас как раз на последних курсах ВУЗов. Как результат: есть студентки КПИ (несмотря на изучение информатики по общегосударственной программе и культивирование минимального использования гаджетов, сетей, онлайна, в принципе), Киево-Могилянской академии, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киевского национального медицинского университета им. Богомольца, Киевского национального педагогического университета имени Драгоманова, несколько девочек учатся в Англии и Германии, Польше.

“У многих выпускниц к 20-22 годам есть семьи и дети — это позитивный сигнал в защиту женской школы как таковой, несмотря на ограничения в мужском обществе во время учебы.”



Торгын Нурсеитова

Фото bit.ua