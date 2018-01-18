В сгоревшем автобусе могли перевозить большое количество топлива

Люди не смогли выбраться из-за заблокированной боковой двери.

Предварительную причину пожара, в результате которого погибли 52 человека, рассказал специалист службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациями Управления внутренней политики Актюбинской области Виталий Синев.



"Автобус остановился, все водители выбежали из автобуса. Люди побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной", — сказал Синев.

Также в автобусе могли перевозить большое количество топлива, поэтому машина сразу вспыхнула. Топливо могли перевозить для того, чтобы не заправляться на АЗС по пути следования.

Кроме того, согласно неофициальной версии, автобус мог быть переоборудован, поэтому пассажиры не смогли выбраться через окна.

Ранее в комитете по ЧС сообщили, что 18 января в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области на автодороге Самара — Шымкент в 10 километрах от поселка Калыбай во время движения произошло загорание пассажирского автобуса.

В салоне находились 57 человек. На месте погибли 52 человека, все погибшие — граждане Узбекистана.

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Источник: Sputnik Казахстан

Фото Комитет по ЧС МВД РК