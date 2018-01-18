Тенге продолжил укрепляться на дневных торгах
В обменниках доллар покупают/продают по 324-325,4 тенге, рос.рубль по 5,73-5,8 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 324,84 тенге за доллар при объеме торгов 121,55 млн долларов.
Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 325,20 тенге за доллар (-1,90 тенге), суммарный объем торгов – 266,95 млн USD (+40,55 млн USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7295 тенге за рубль при объеме торгов 51,1 млн рублей.
В обменниках доллар покупают/продают по 324-325,4 тенге, евро – 396-398,5 тенге, рос.рубль по 5,73-5,8 тенге.
В торгах приняли участие 24 банка.
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