Вспышка гепатита А в ВКО: детей заразил гость из Семея

В области 11 детей заболели "желтухой", но смерть одного из детей именно от гепатитом А еще не подтвердили.

Причины заболевания гепатитом А среди детей в Восточно-Казахстанской области и меры профилактики перечислил председатель комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения, главный санитарный врач Жандарбек Бекшин.

"В сентябре месяце возникли два случая гепатита А. Желтуха или называем в народе болезнь грязных рук. Основная причина – недоброкачественная питьевая вода, а далее уже работает контактно-бытовой механизм передачи. В данном случае произошел контактно-бытовой механизм. То есть в это село приезжает, не буду называть фамилию из медицинской этики, гость из города Семей, который уже болел гепатитом. Естественно произошло заражение ребенка", — сказал Бекшин на брифинге в службе центральных коммуникаций.

После, по его словам, заболевает еще два человека, один случай повторяется в октябре и еще два заражения происходят в декабре.

Он заверил, что сегодня все пациенты взяты под медицинское наблюдение, а также обследованы лабораторно.

"При проведении профилактических мероприятий выявлено шесть человек, которые являлись носителями гепатита А, у которых не было симптомов. За счет этого мы остановили дальнейшее распространение. Ситуация под контролем, школу перевели на усиленный дезинфекционный режим. Все 140 детей привиты от гепатита. Все 11 школьников, которые заболели, есть 12, но он в школу не ходит. Состояние детей в легкой и средней степени. Тяжелых случаев нет, дети идут на поправку", — заверил главный санитарный врач.

Он уточнил, что речь в данном случае идет о заболевании 11 школьников и 1 ребенка, но никак не 49 человек, о которых сообщалось ранее. Комментируя информацию о гибели одного ребенка, глава комитета сказал, что патологоанатом в заключении написал, что девочка умерла от гепатита А, однако исследования на инфекцию не проводились.

"Исследование возбудителя они не провели. До этого работала комиссия из региона и наше территориальное управление. Сегодня там работает бригада специалистов Минздрава, включили независимых экспертов. Вопрос гепатита под вопросом. Комиссия, которая поехала, точно поставит диагноз. Есть специальные гистологические исследования, срок проведения которых достигает до 20 дней. После уже точно будет сказано", — уточнил Бекшин.

По информации комитета, за нарушение санитарно-противоэпидемического режима в сентябре привлечены к административной ответственности директор Жузагашской средней школы, выдано предписание медработникам за нарушения по медицинскому наблюдению за контактными.

В свою очередь Сейтказы Какыбаланов, представившийся уроженцем села в ВКО, где произошли заболевания гепатитом, в ходе брифинга сказал, что на самом деле ситуация там намного хуже.

"В селе находится вся моя родня и они подтверждают другую информацию, что на самом деле гепатитом в селе заражены 49 человек. Умершая девочка — моя односельчанка. Свидетельство о смерти мне отправили ее родители. Родители девочки собираются подавать в суд на районную больницу, на тех кто ответственен. Оказывается, 15 дней ребенка лечили от другой болезни", — сказал Сейтказы Какыбаланов.

Ранее сообщалось, что в селе Шолпан Урджарского района Восточно-Казахстанской области растет число детей, заболевших гепатитом А, официально подтверждено 12 случаев. В настоящее время в школе запрещено использование питьевой воды, учащиеся школы используют бутилированную питьевую воду. Отменены все массовые спортивно-культурные мероприятия и установлена кабинетная система обучения.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото с сайта paranormal-news.ru