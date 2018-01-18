В Павлодарской области столкнулись два железнодорожных состава
Предварительная причина случившегося - потеря напряжения в контактной сети.
На станции Транзитная Павлодарской области грузовой поезд из 14 вагонов столкнулся с другим составом, укатившись со стоянки, сообщает МИА «Казинформ».
«18 января текущего года, в 06 часов 45 минут, на станции Транзитная Павлодарской области, на подъездном пути ТОО «Богатырь Транс» грузовой поезд в составе 14 вагонов укатился со стоянки и столкнулся с другим составом. В результате столкновения три вагона в одном составе перевернулись на бок, в другом - сошли с рельс 4 вагона, - сообщили в пресс-службе АО «КТЖ-Грузовые перевозки».
Предварительная причина случившегося - потеря напряжения в контактной сети, сообщили в АО «КТЖ-Грузовые перевозки». Локомотивы, подъездной путь и локомотивные бригады принадлежат ТОО «Богатырь Транс». Ведётся расследование происшедшего. Уголовное дело ещё не возбуждено.
Фото: Sundaynews.info
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