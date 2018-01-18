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В Павлодарской области столкнулись два железнодорожных состава

18 января 2018, 17:28

Предварительная причина случившегося - потеря напряжения в контактной сети.

На станции Транзитная Павлодарской области грузовой поезд из 14 вагонов столкнулся с другим составом, укатившись со стоянки, сообщает МИА «Казинформ».

«18 января текущего года, в 06 часов 45 минут, на станции Транзитная Павлодарской области, на подъездном пути ТОО «Богатырь Транс» грузовой поезд в составе 14 вагонов укатился со стоянки и столкнулся с другим составом. В результате столкновения три вагона в одном составе перевернулись на бок, в другом - сошли с рельс 4 вагона, - сообщили в пресс-службе АО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Предварительная причина случившегося - потеря напряжения в контактной сети, сообщили в АО «КТЖ-Грузовые перевозки». Локомотивы, подъездной путь и локомотивные бригады принадлежат ТОО «Богатырь Транс». Ведётся расследование происшедшего. Уголовное дело ещё не возбуждено.

Фото: Sundaynews.info


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